Dracula: Chloé Zhao presenta il suo prossimo film

Chloé Zhao dopo l’Oscar ricevuto per Nomadland è lanciatissima, e, del resto, dirigerà anche il film Marvel Eternals, ma tra i suoi progetti c’è anche Dracula. Durante un’intervista a Variety la stessa Chloé Zhao, incalzata, ha presentato il suo progetto su Dracula, che viene definito come uno sci-fi western.

Qui le parole di Chloe Zhao su Dracula:

Adoro il fatto che hai messo in evidenza questa cosa dello sci-fi western, mi piace. Posso dire che è come per il caso di Nomadland, di Jessica Bruder. Bisogna guardare oltre le pagine per trovare l’essenza del tutto. Sono una grande fan del libro, e perciò voglio trovare l’essenza di Dracula, e poi re-immaginare questo personaggio che è molto amato.