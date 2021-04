Oscar 2021, tutti i vincitori (IN AGGIORNAMENTO)

Oscar 2021 i vincitori di questa 93esima edizione, trasmessi questa notte in una cornice atipica di un anno che ha messo a dura prova il mondo del cinema e non solo.

Questa notte 25 aprile, al Dolby Theatre di Los Angeles, si svolgerà la 93esima edizione dei premi Oscar con tutti i vincitori, prestigioso riconoscimento cinematografico. Per il terzo anno consecutivo la cerimonia non avrà un unico presentatore ma ben 15, tutti vincitori dell’ambito premi o candidati.

Chi sarà a trionfare? Sarà anche un’edizione ricca di sorprese lato show. Infatti sebbene la cerimonia si svolgerà principalmente all’iconico Dolby Theatre di Los Angeles, ci saranno altri tre luoghi, tra cui principalmente l’Union Station di Los Angeles, dove si svolgeranno i 90 minuti di pre-show.

Edizione degli Oscar 2021 con non poche modifiche. A causa della pandemia, infatti, i criteri di ammissibilità dei film sono stati modificati per tenere conto di quelli originariamente destinati ad essere distribuiti nelle sale ma che, alla fine, sono stati distribuiti direttamente in streaming.

Inoltre, quella di quest’anno è la quarta cerimonia dei premi Oscar ad essere stata posticipata e la prima volta dall’edizione del 1934 in cui i film usciti in due diversi anni solari potranno essere candidati alla stessa edizione.

Fondamentali anche altri cambiamenti, lato premi che esulano dalla pandemia, ovvero si è deciso di unire i due premi dedicati al sonoro in un’unica categoria, l’Oscar al miglior sonoro, riducendo il numero totale di categorie a 23.

Altre modifiche riguardano i criteri per la miglior colonna sonora, che per essere candidata dovrà includere almeno il 60% di musica originale, l’80% per film di franchise o seguiti, e la votazione preliminare per il miglior film internazionale, da quest’edizione aperta a tutti i membri votanti dell’Academy

Inoltre niente zoom a differenza delle cerimonie precedenti. Chi è candidato dovrà presentarsi, altrimenti verrà mostrata semplicemente una foto come si usava generalmente fare. E, quindi, aboliti i pigiami. Il dress code degli Oscar sarà il solito: abito da sera formale, niente look casual. Un incubo organizzativo senza precedenti. Ne godrà nel ritmo?

Per quanto riguarda i vincitori, invece, è indubbio che il favorito sia Nomadland, già trionfante a Venezia, Bafta, Golden Globe, SAG Awards. Un successo enorme che non lascia dubbi nelle categorie Miglior Film e Miglior Regia. Invece, il grande sconfitto, potrebbe essere Mank di David Fincher, con ben 10 candidature ma, almeno in quelle principali, ci sono alte probabilità che ne esca completamente sconfitto.

uardando quanto accaduto nei premi precedenti A trionfare è stato Nomadland, grande favorito della serata. Il film si aggiudica ben quattro statuette nelle categorie miglior film, regia a Chloe Zhao, attrice protagonista a Frances McDormand e miglior sceneggiatura originale.

E ricordiamo anche che quest’anno l’Italia, sebbene non nella categoria Miglior Film Internazionale, è candidata a ben 3 nomination: miglior costumi e trucco con Pinocchio e con Laura Pausini nella categoria miglior canzone originale.

Scopriamo tutti i vincitori degli Oscar 2021

Vi ricordiamo che il pezzo è in costante aggiornamento per tutta la notte. Potete seguire il nostro commento in live sul canale Twitch dei cugini Movieplayer.it e seguire la diretta su Sky Cinema o in chiaro su TV8.

Miglior sceneggiatura originale

Judas and the Black Messiah di Will Berson e Shaka King, soggetto di Will Berson, Shaka King, Kenny Lucas e Keith Lucas

Minari di Lee Isaac Chung

Promising Young Woman di Emerald Fennell

Sound of Metal di Darius Marder e Abraham Marder, soggetto di Darius Marder e Derek Cianfrance

Il Processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin

Miglior sceneggiatura non originale

Borat Subsequent Moviefilm di Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman e Lee Kern

The Father di Christopher Hampton e Florian Zeller

Nomadland di Chloe Zhao

One Night In Miami di Kemp Powers

The White Tiger di Ramin Bahrani

Miglior Film Internazionale

Another Round di Thomas Vinterberg (Danimarca)

Better Days di Derek Tsang (Hong Kong)

Collective di Alexander Nanau (Romania)

The Man Who Sold His Skin di Kaouther Ben Hania (Tunisia)

Quo Vida, Aida? di Jasmila Žbanić (Bosnia ed Erzegovina)

Miglior attore non protagonista

Sacha Baron Cohen, Il processo ai Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom, Jr., Quella notte a Miami…

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Miglior Film

The Father

Judas And The Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound Of Metal

Il Processo ai Chicago 7

Miglior Attore Protagonista

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Miglior Attrice Protagonista

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Una donna promettente

Miglior attrice non protagonista

Maria Bakalova, Borat – Seguito di film cinema

Glenn Close, Elegia americana

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Miglior regia

Thomas Vinterberg, Un altro giro

David Fincher, Mank

Lee Isac Chung, Minari

Chloe Zhao, Nomadland

Emerald Fennel, Una donna promettente

Migliori Costumi

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Miglior Colonna Sonora

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Miglior Canzone

Fight For Me, Judas

Hear My Voice, Chicago 7

Husavik, European Song Contest

Io Si, The Life Ahead

Speak Now, One Night In Miami

Miglior documentario

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Miglior cortometraggio documentario

Colette

A Concerto Is A Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song For Natasha

Miglior film d’animazione

Onward

Over The Moon

A Shaun the Sheep Movie

Soul

Wolfwalkers

Miglior cortometraggio d’animazione

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Miglior cortometraggio

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Miglior Fotografia

Judas and The Black Messiah

Mank

News Of the World

Nomadland

Il Processo ai Chicago 7

Miglior Montaggio

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound Of Metal

Il Processo ai Chicago 7

Production Design

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News Of The World

Tenet

Miglior Trucco

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Miglior Sonoro

Greyhoud

Mank

News Of The World

Soul

Sound Of Metal

Migliori Effetti Speciali

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet