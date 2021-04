Wednesday: nuovi aggiornamenti sul cast della serie Netflix, Christina Ricci ci sarà?

Netflix ha annunciato la serie live-action Wednesday di Tim Burton sulla Famiglia Addams circa due mesi fa. Creata originariamente oltre 80 anni fa, la storia della Famiglia Addams ha avuto molti adattamenti tra film e serie. Adesso ci sono nuovi aggiornamenti su chi potrebbe interpretare la protagonista e su altri membri del cast.

La nuova serie sarà uno spin-off incentrato sulla giovane protagonista nei suoi primi anni alla Nevermore Academy lontano dalla sua famiglia. I nuovi aggiornamenti svelati da The Iluminerdi, rivelano informazioni su otto personaggi che appariranno insieme alla protagonista.

Le fonti hanno confermato che la serie di Tim Burton era interessata all’attrice Jenna Ortega per interpretare il ruolo principale, anche se Bailee Madison era stata presa in considerazione. Inoltre, c’è interesse da parte della produzione per Christina Ricci, veterana della Famiglia Addams, a tornare nel franchise, questa volta nel ruolo di Morticia Addams. Tuttavia, non è stato ancora confermato nessun attore.

L’attrice Bailee Madison è meglio conosciuta per aver recitato in Good Witch, The Fosters e Once Upon a Time. Per quanto riguarda la presenza di Christina Ricci, la sua potenziale partecipazione renderebbe i fan della famiglia Addams molto felici.

L’attrice ha interpretato il ruolo della stessa Wednesday in The Addams Family e Addams Family Values nei primi anni ’90, e il suo ritorno sarebbe sicuramente un grande momento sia per la sua carriera che per i fan. Anche se nessuno di questi nomi è stato ancora ufficialmente confermato, è interessante scoprire chi siano gli attori presi in considerazione fino ad ora.

