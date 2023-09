Microsoft “ripudia” il Surface Duo: da oggi stop a patch e nuovi aggiornamenti

Doveva essere un primo ritorno di Microsoft nel mercato degli smartphone, ma è stato - tanto per cambiare - un buco nell'acqua. Da oggi lo stop ai nuovi aggiornament

Microsoft ha annunciato ufficialmente la fine del supporto per l’originale Surface Duo, tre anni dopo il suo lancio avvenuto il 10 settembre. L’azienda aveva dichiarato fin dall’inizio che il Surface Duo avrebbe ricevuto solamente tre anni di aggiornamenti del sistema operativo, il che significa che oggi è l’ultimo giorno in cui Microsoft manterrà la sua promessa.

Da questo momento in poi, Microsoft non rilascerà più nuovi aggiornamenti del sistema operativo o patch di sicurezza per l’originale Surface Duo, il che significa che Android 12L rappresenta l’ultima versione ufficiale del sistema operativo che il dispositivo riceverà.

Il Surface Duo ha ricevuto solo due aggiornamenti principali del sistema operativo, uno in meno rispetto alla media di tre che la maggior parte degli smartphone Android di punta riceve al giorno d’oggi.

I clienti del Surface Duo potranno continuare a utilizzare i loro dispositivi senza problemi per ora, poiché le app continueranno ad essere aggiornate come di consueto. Tuttavia, con la cessazione dei futuri aggiornamenti di sicurezza, il telefono è diventato a diventare obsoleto nell’arco di qualche anno.

Windows Central scrive che, in realtà, Microsoft ha smesso di lavorare a nuove funzioni o alla correzione di bug esistenti per il Surface Duo ormai da diversi mesi. Lo stesso sito suggerisce che gli utenti più smanettoni potranno comunque installare una versione personalizzata di Android 13 e 14 per poter continuare ad usare il telefono più a lungo.