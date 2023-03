Nuovi metodi scientifici per la cura dei capelli ricci

Le donne nere e le altre persone con capelli riccioluti si trovano di fronte a una vasta e confusa gamma di opzioni per la cura dei capelli. I consigli sui prodotti migliori da usare per un certo tipo di capelli sono spesso contraddittori e i risultati possono essere molto variabili. Ora gli scienziati stanno mettendo ordine in questo caos identificando proprietà come il numero di ricci o di spirali in una determinata lunghezza di capelli che potrebbero aiutare gli utenti a scegliere il prodotto perfetto e a ottenere risultati coerenti. I ricercatori presenteranno i loro risultati al meeting di primavera dell’American Chemical Society (ACS). L’ACS Spring 2023 è una riunione ibrida che si tiene virtualmente e di persona dal 26 al 30 marzo e prevede più di 10.000 presentazioni su un’ampia gamma di argomenti scientifici.

“Come afroamericana, sono nata con capelli molto ricci, apparentemente ingestibili, e altre etnie possono avere proprietà simili”, dice Michelle Gaines, ricercatrice principale del progetto. Gaines si affidava ai rilassanti chimici per lisciare i suoi capelli, ma ha smesso quando è rimasta incinta. Si è quindi trovata di fronte a un’enorme varietà di prodotti disponibili per l’acconciatura e la cura dei capelli naturali. Le indicazioni limitate sulle opzioni migliori per il suo particolare tipo di capelli e i consigli contrastanti di amici, video su YouTube e altre risorse non hanno aiutato la situazione.

È chiaro, dice Gaines, che c’è una grande lacuna di conoscenza che deve essere colmata, e così si è messa in testa di farlo. “Come chimico dei polimeri e scienziato dei materiali, ho pensato che sarebbe stato fantastico avviare un progetto in cui avrei potuto studiare le sfumature dei miei capelli, perché mi sembrava che non fossero ben comprese”, dice. La maggior parte delle ricerche precedenti sulle proprietà chimiche dei capelli è stata condotta su ciocche ondulate o lisce di persone bianche o asiatiche, secondo Gaines, che lavora allo Spelman College, un college femminile storicamente nero. Si sa meno di quelli che tradizionalmente vengono chiamati capelli “afro”, anche se i ricercatori del Groote Schuur Hospital e dell’Università di Città del Capo in Sudafrica hanno pubblicato alcuni risultati.

L’Oréal, così come il famoso hair stylist Andre Walker e altri, hanno sviluppato sistemi per classificare i diversi tipi di capelli. Il sistema di Walker va dal liscio al kinky, una categoria che comprende le spire strette e le ciocche a zig-zag con curve angolari. Sebbene alcuni ritengano che tutti questi metodi di classificazione esprimano una preferenza per un aspetto più liscio e dritto, essi hanno lo scopo di aiutare gli utenti a scegliere i prodotti per capelli più adatti. Gaines riteneva che questi sistemi funzionassero bene per i capelli lisci e mossi, ma mancassero delle sfumature per distinguere le molte varietà di capelli ricci. Gaines voleva vedere se era in grado di identificare le differenze nelle proprietà diverse dalla forma e dalla tenuta dei ricci, e poi usare queste differenze per sviluppare un sistema di classificazione più preciso e quantitativo. I laureandi della Spelman si sono messi in fila per aiutare. Gaines e la sua studentessa, Imani Page, stanno collaborando dell’Università del Massachusetts Amherst; la loro esperienza comprende la caratterizzazione delle proprietà dei materiali e la modellazione di materiali complessi e di materia morbida.

Il “rapporto di stiramento” dei ricci

Il team ha misurato le proprietà meccaniche dei capelli ondulati e ricci con un analizzatore di texture e un analizzatore meccanico dinamico. Questi strumenti misurano la forza, lo stress e altri parametri mentre una ciocca viene prima srotolata e poi allungata fino a rompersi. Tra le altre scoperte, il team ha recentemente riportato i risultati relativi al “rapporto di stiramento”, un nuovo parametro sviluppato per quantificare e confrontare la forza necessaria per srotolare una ciocca fino a renderla dritta. Questo rapporto è risultato trascurabile per i capelli lisci (poiché non possono essere srotolati), circa 0,8 per quelli mossi, 1,1 per quelli ricci e 1,4 per quelli ricci. Questa misura potrebbe quindi essere utilizzata come indicatore della “ricciolosità” iniziale di un campione, fornendo un modo quantificabile per distinguere i diversi tipi di ricci.

Il team ha anche misurato le proprietà geometriche, come il diametro, la sezione trasversale e la forma 3D delle ciocche, utilizzando la microscopia ottica, la microscopia elettronica a scansione (SEM) e una fotocamera. Inoltre, i ricercatori hanno sviluppato nuovi parametri, tra cui il numero di onde, ricci o spirali complete – note come contours (profilo, sagoma) – che hanno misurato su capelli di 3 cm di lunghezza. Hanno scoperto che i capelli mossi hanno meno di un contours completo in quella lunghezza, i ricci ne hanno circa due e i boccoli/coil ne hanno circa tre o più. I risultati suggeriscono che le persone saranno in grado di classificare i propri capelli contando i contours, dice Gaines.

Nell’ultimo lavoro, Gaines ha anche iniziato a esaminare lo strato che protegge la superficie di ogni fibra capillare. Conosciuto come cuticola, è costituito da cellule piatte che si sovrappongono l’una all’altra, come le tegole di un tetto. Le cuticole hanno una tendenza naturale ad aprirsi e chiudersi in modo reversibile quando sono esposte ad acqua, shampoo e balsamo. Tuttavia, un’eccessiva ritenzione di acidi e umidità può causare danni permanenti alle cuticole, facendole rimanere sollevate in modo irreversibile, esponendo così la corteccia interna della fibra capillare. Le cuticole sollevate in modo irreversibile e quelle che si aprono e si chiudono facilmente rendono la ciocca più porosa, causando un maggiore assorbimento di umidità. I risultati preliminari di Gaines mostrano che gli strati di cuticole sono più grandi e più distanziati nei capelli mossi rispetto a quelli ricci e mossi. Inoltre, i bordi della cuticola sono più lisci nei capelli mossi. Queste scoperte potrebbero aiutare i ricercatori a spiegare perché i capelli ricci e mossi si seccano più velocemente di quelli ondulati e lisci. Gaines spera che le scoperte del team identifichino i parametri migliori per gli sviluppatori e per i consumatori in modo da poter permettere di scegliere i prodotti più adatti a ciascuna delle meravigliose categorie di capelli.