Dimostrare il teorema di Pitagora tramite nuovi metodi? Questo è stato quanto fatto dalle studentesse delle superiori statunitensi Calcea Johnson e Ne’Kiya Jackson nel 2022. Un metodo che si serve della trigonometria e che ha lasciato senza parole tutti gli insegnanti. La scoperta effettuata è stata descritta nel dettaglio e poi pubblicata sulla celebre rivista American Mathematical Monthly.

Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Tutti conoscono il teorema di Pitagora che riassunto come a 2 + b 2 = c 2 indica che calcolare la lunghezza di un qualsiasi lato di un triangolo rettangolo è possibile ma occorre conoscere prima la lunghezza degli altri due lati. Molti sono stati negli anni i matematici che per poter dimostrare tale teorema si sono serviti della geometria e dell’algebra ritenendo che farlo tramite la trigonometria fosse molto difficile, per non dire impossibile.

Il lavoro svolto da Johnson e Jackson

Lo studio effettuato dalle studentesse delinea cinque nuovi metodi per poter dimostrare il teorema di Pitagora utilizzando la trigonometria. E un ulteriore metodo che invece rivela ancora altre cinque dimostrazioni arrivando ad un totale di 10. Sia Johnson che Jackson, in maniera del tutto indipendente l’una dall’altra, sono riuscite a risolvere il problema e a dimostrare quella che è la teoria che sta alla base del teorema di Pitagora. Il tutto senza ricorrere a nessun tipo di ragionamento circolare.

Nel documento pubblicato gli autori dello studio sostengono che gli studenti della scuola superiore avvertono molta ansia e confusione nei confronti della trigonometria perchè ne esistono due versioni diverse definite usando gli stessi termini. Il consiglio delle due studentesse è quello di separare le due versioni e concentrarsi solamente su una di queste. Solo facendo in questo modo può essere possibile trovare nuove dimostrazioni legate al teorema di Pitagora.