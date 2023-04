Diablo 4 riceverà aggiornamenti ogni 3 mesi con nuovi contenuti della storia

Diablo 4 riceverà aggiornamenti ogni tre mesi che introdurranno diversi contenuti tra cui nuovi elementi narrativi e tanto altro ancora. Lo ha rivelato l’associate game director Joseph Piepiora durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Game Informer.

Pepiora ha infatti rivelato che questi update trimestrali di Diablo 4 consisteranno in grossi aggiornamenti volti ad aggiungere diverse novità al gioco tra cui nuovi contenuti della storia, nuove funzionalità e nuove meccaniche. Questi aggiornamenti inoltre saranno accompagnati da nuovi battle pass, con la formula dei due percorsi di ricompense, uno gratuito e l’altro a pagamento.

In aggiunta, Pepiora ha anche sottolineato, in un’altra intervista, che una grossa parte dei contenuti della storia introdotti con questi update periodici sarà a tempo limitato, ossia saranno disponibili solo durante il corso della Stagione in cui sono stati introdotti. Ci sono, però, delle eccezioni, Pepiora infatti ha spiegato che qualora venissero aggiunti dei contenuti di storia che espandono quella del gioco base, questi contenuti rimarranno disponibili per sempre e per tutti i giocatori.

Quando si tratta di espandere la storia di Diablo 4, se dovessero esserci dei contenuti che collegheranno la conclusione del gioco portando a una espansione, o qualcosa di simile che potremo fare in futuro, in quel caso ci assicureremmo che quel contenuto sia permanente e disponibile per tutti i giocatori in qualsiasi momento.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Diablo 4 sarà disponibile dal 6 giugno 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.