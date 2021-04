PS5: Sony ha venduto 7,8 milioni di console nel mondo, abbonati a PS Plus in crescita

Tutti i numeri di Sony Playstation: l'azienda ha già venduto 7,8 milioni di PS5 in tutto il mondo, crescono anche gli abbonati al Playstation Plus.

Al 31 marzo del 2021, Sony ha già venduto in tutto il mondo circa 7.800.000 Playstation 5. L’azienda ha rivelato i successi della sua divisione gaming in occasione del suo ultimo report finanziario: non solo 7,8 milioni di Playstation 5, ma anche 47,6 milioni di abbonati a Playstation Plus (+14,7% rispetto all’anno scorso).

Complessivamente, la divisione Sony Playstation nel 2020 ha generato un utile operativo di 342,2 miliardi di yen, ossia grossomodo 2,6 miliardi di euro. È un record per la storia del brand.

Dalla release al 31 dicembre del 2020, Sony ha piazzato circa 4,5 milioni di PS5 in tutto il mondo. Poi, durante i primi tre mesi del 2021, l’azienda ne ha vendute altre 3,3 milioni. Oggi è ancora molto difficile mettere le mani su una Playstation 5, non senza passare per il mercato secondario dei reseller.

Ogni restock sui principali store online, in Italia come nel resto del mondo, è andato soldout nel giro di poche ore, in alcuni casi pochi minuti. Non va meglio nei punti vendita retail, dove i pochi rifornimenti spesso sono accompagnati da scene di puro caos.

Forse anche per questo, la PS4 continua a dare importanti soddisfazioni a Sony: negli ultimi tre mesi l’azienda ha vendute circa 1 milione.