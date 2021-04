Green Day: le nuove date dei concerti italiani

Sono state rivelate le due nuove date dei concerti che i Green Day terranno in Italia. Il trio composto da Billie Joe Armstrong (chitarra e voce), Mike Dirnt (basso e voce secondaria) e Tré Cool (batteria) si esibirà il 15 giugno del 2022 al Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro e il 16 giugno del 2022 a Firenze Rocks – Visarno Arena. Entrambe le date saranno aperte dalla band alternative rock statunitense Weezer.

I concerti erano inizialmente previsti per il 2020, poi spostate al 2021 a causa del coronavirus. I biglietti che sono stati acquistati precedentemente resteranno validi per le nuove date e garantiranno quindi l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto. Maggiori informazioni sul sito ufficiale livenation.it. Inoltre sono ancora disponibili biglietti per i concerti del 2022, acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati.

I Green Day si sono formati nel 1986 a Berkeley, con il nome di Sweet Children. Dopo vari cambi di formazione e di nome, il gruppo nel 1990 pubblica l’album d’esordio 39/Smooth. Fattisi notare dal grande pubblico con Kerplunk, il successo internazionale arriverà con il terzo album, Dookie, che contiene i singoli di successo Basket Case, She, When I Come Around e Welcome to Paradise. Il disco valse al trio il Grammy Award come Miglior album alternative. Nel 1995 arriva il quarto album in studio, Insomniac, che ha da poco festeggiato i 25 anni. Sino ad oggi il gruppo ha pubblicato 13 album in studio, di cui l’ultimo è Father of All Motherfuckers del 2020, e vinto sei Grammy Awards.

I Green Day non sono l’unico gruppo che hanno spostato i loro live al 2022, recentemente vi abbiamo rivelato le nuove date del tour europeo dei Pearl Jam e dei Foo Fighters.