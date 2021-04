Pearl Jam: le nuove date del tour europeo

Il tour europeo dei Pearl Jam è stato ufficialmente rinviato al 2022. I concerti che la mitica band americana guidati dall’inconfondibile voce di Eddie Vedder avrebbe dovuto tenere quest’estate sono tutti rinviati di un anno, per la precisione a giugno e luglio.

Tutti i biglietti acquistati precedentemente rimarranno validi per tutti gli spettacoli riprogrammati, inoltre chi ha biglietti acquistati tramite Ten Club riceverà a breve una mail con ulteriori informazioni.

Il gruppo rock americano farà tappa anche in Italia e precisamente ad Imola, sono si esibiranno il 25 giugno. Ad aprire il concerto sarà un’altra mitica band: i Pixies.

Di seguito tutte le date del tour europeo:

Di seguito invece l’annuncio del rinvio dei concerti da parte di Live Nation:

Un anno dopo aver posticipato il tour 2020, è stato molto difficile rimandare ancora una volta il ritorno sui palchi della band statunitense. Incoraggiati dall’arrivo dei vaccini in tutto il mondo, i Pearl Jam attendono con ansia il giorno in cui potranno fare di nuovo un tour in totale sicurezza. Nel frattempo, la band si augura che tutti continuino a comportarsi responsabilmente, indossando i dispositivi di sicurezza, in attesa di riunirsi nel 2022.