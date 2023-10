Nightmare Before Christmas: tutti i dettagli sui concerti evento per i 30 anni del film

Per il trentesimo anniversario di Nightmare Before Christmas presso l’Hollywood Bowl di Los Angeles si celebrerà una tre giorni di concerti evento, con Danny Elfman che farà Jack Skeleton, ed ospiti speciali come Catherine O’Hara, che presterà la sua voce per il personaggio di Sally. I concerti si svolgeranno tra il 27 ed il 29 ottobre.

Catherine O’Hara sarà presente per dare la voce a Sally nella serata finale del 29 ottobre. Mentre la musicista e cantante Halsey sarà presente nelle prime due serate per dare voce al personaggio.

Le altre voci originali presenti durante le serate saranno quelle di Fred Armisen che farà Lock, Riki Lindhome sarà Shock, e Ken Page farà Oogie Boogie.

Per chi avesse possibilità di arrivare o di essere dalle parti di Los Angeles in quel periodo, i biglietti per i concerti sono ancora disponibili a QUESTO LINK.

Ricordiamo che Nightmare Before Christmas ha fatto il suo esordio nelle sale cinematografiche nel 1993, nato da un’idea di Tim Burton, che però non ha diretto il lungometraggio in stop-motion.