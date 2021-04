Foo Fighters: il gruppo rock confermato agli I-Days 2022

I Foo Fighters sono tra i protagonisti dell’edizione 2022 degli I-Days, festival musicale che si terrà dal 9 al 12 giugno all’Ippodromo Milano Trenno. A confermare la presenza di Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee è Live Nation Italia, promotrice e produttrice di concerti.

Il gruppo rock si esibirà sul palco del festival il 12 giugno 2022 ed insieme a loro ci saranno anche Nile Rodgers & Chic. Altri artisti si aggiungeranno nelle prossime settimane.

I biglietti acquistati per il concerto del del 14 giugno 2020, poi riprogrammata il12 giugno 2021 restano validi per il nuovo show della band del 12 giugno 2022. Per ulteriori informazioni riguardo i biglietti già acquistati per l’edizione 2020 o 2021 visitate la pagina ufficiale del festival.

I Foo Fighters torneranno in Italia dopo l’esibizione a Firenze Rock nell’estate del 2018, dove suonarono insieme ai Guns N’ Roses. Inoltre il gruppo lo scorso 5 febbraio ha pubblicato il nuovo album dal titolo Medicine at Midnight. Ad anticipare la sua uscita il singolo Shame Shame, presentato al Saturday Night Live. Gli altri singoli estratti al momento sono No Son of Mine e Waiting on a War.

Vi ricordiamo che biglietti per l’I-DAYS 2022 sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket. Prossimamente arriveranno news riguardanti gli altri headliners previsti nell’edizione 2021, i cui biglietti nel caso di riconferma resteranno validi.

Come per il cinema, anche il 20220 ed il 2021 non sono stati anni facili per la musica, recentemente vi avevamo dato la notizia che anche il tour 2021 dei Pearl Jam è stato spostato al prossimo anno.