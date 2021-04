Reebok Jurassic Park: arrivano le sneaker dedicate al film

Cinema e abbigliamento è ormai un connubio consolidato, non c’è da stupirsi quindi che siano disponibili anche scarpe dedicate ai film cult. Reebok Jurassic Park è solo l’ultimo dei modelli di sneaker dedicati alla settima arte.

I modelli dedicati al film diretto da Steven Spielberg ed ispirato al romanzo di Michael Crichton saranno tre: Instapump Fury, CL Legacy e Club C. Le scarpe saranno caratterizzate dai colori verde e giallo e da strisce rosse. Il logo del film sarà ben visibile sulla linguetta della scarpa dove è presente la pompa per l’aria, mentre sulla suola è visibile una “spaccatura” che fa vedere gli interni di una macchina. Potete ammirare uno dei modelli nelle immagini qui sotto:

Il costo delle Reebok Jurassic Park sarà di 180 dollari per le Instapump Fury e di 80 per le Classic Leather Legacy e le Club C Legacy. Al momento non è specificato se saranno disponibili anche in Italia.

Vi ricordiamo che recentemente la casa madre Adidas ha dedicato le Stan Smith al maestro Yoda.