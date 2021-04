Adidas Star Wars: arrivano le Stan Smith dedicate a Yoda

Adidas continua la sua prolifica collaborazione con Star Wars. Dopo le linee dedicate, rispettivamente, a L’Impero colpisce ancora e The Mandalorian, questa volta Adidas punta su Yoda, di gran lunga uno dei più iconici personaggi di tutta la saga.

L’azienda ha presentato un nuovo paio di Stan Smith dedicate a Yoda, con tanto di effige del maestro jedi sul retro. Come già accaduto per altre collaborazioni, il logo Stan Smith sulla linguetta è stato personalizzato per includere anche un’illustrazione di Yoda (su una scarpa, sull’altra il volto del tennista Stan Smith).

‘Do or do not’, si legge sul lato di una delle due scarpe; mentre sull’altra troviamo la chiusura dell’iconico insegnamento rivolto a Luke: ‘There’s no try’.

Adidas aprirà gli ordini per le Stan Smith X Star Wars dedicate a Yoda esattamente il giorno dopo allo Star Wars Day, ossia il 5 maggio. Normalmente la gran parte dei prodotti Adidas X Star Wars arriva tranquillamente anche in Italia. Il prezzo per gli USA è fissato a 120$. In Europa dovrebbe venire fatta una conversione 1:1.

Adidas ha anche presentato alcuni capi di vestiario dedicati a Yoda, ossia una tshirt da 40€ (auch) e una felpa con la stessa illustrazione da 90€. Sono entrambe già disponibili sullo store italiano di Adidas.