Tagli al personale nell'azienda Adidas nonostante i profitti siano in forte crescita. Ecco le ragioni che stanno dietro.

Secondo quanto confermato lo scorso giovedì alla CNBC, Adidas sarebbe pronta a tagliare fino a 500 posti di lavoro con un solo obiettivo, ovvero semplificare la propria attività. Ci saranno molti licenziamenti quindi, che riguarderanno per lo più la sede centrale di Adidas a Herzogenaurach, in Germania e questi rappresenteranno il 5% dei 5.800 dipendenti che al momento sono impiegati nella sede.

L’azienda al momento non sembra abbia stabilito quanti posti taglierà, ma una cosa è certa, ovvero che saranno tanti, almeno fino a 500. Questo è ancora quanto dichiarato da una fonte molto vicina all’azienda. Adidas deciderà il numero soltanto nelle prossime settimane, ovvero quando sarà più avanti nel processo. I dipendenti nel frattempo hanno saputo di questi tagli lo scorso mercoledì, un giorno dopo che Adidas ha annunciato quelli che ha definito risultati preliminari di profitto.

Cosa sta accadendo ad Adidas?

L’azienda molto probabilmente sta ad aspettare che le vendite crescano fino a 5,97 miliardi di euro, in più rispetto ai 5,68 miliardi di euro che gli analisti pensavano arrivassero prima dell’annuncio. Secondo quanto riferito da un portavoce, il modello attualmente utilizzato da Adidas è diventato abbastanza complesso e che i tagli sono inevitabili per semplificare le operazioni.

“Per preparare Adidas al successo a lungo termine, stiamo iniziando ad esaminare come allineare il nostro modello operativo alla realtà del nostro modo di lavorare. Ciò potrebbe avere un impatto sulla struttura organizzativa e sul numero di ruoli basati presso la nostra sede centrale a Herzogenaurach“. Queste le parole del portavoce, il quale ha aggiunto che da adesso in poi l’azienda inizierà a lavorare a stretto contatto con il Consiglio aziendale per garantire che qualsiasi cambiamento venga gestito con il massimo rispetto e la massima cura di tutti i dipendenti.

Questi licenziamenti però, non fanno parte di nessun tipo di programma di riduzione dei costi ma di un tentativo per l’azienda di poter adattare l’attività a tutti i cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi due anni. Adidas ricordiamo che è una delle aziende leader a livello mondiale ed ha chiuso il 2024 con un boom di vendite e profitti superiori alle aspettative.