Selena Gomez vuole che Mario Draghi doni i vaccini in eccesso “a chi ne ha bisogno”

Caro Draghi ti scrivo. Il mittente non è un capo di Stato, ma l’attrice e artista Selena Gomez che su Twitter ha lanciato al Presidente del Consiglio Mario Draghi un appello: “l’Italia doni le dosi di vaccino anti-covid in eccesso a chi ne ha più bisogno”. Quali dosi in eccesso? Beh, questa è un’altra questione.

Selena Gomez ha preso l’Italia come esempio, ma l’appello è rivolto a tutte le potenze del G8 — tra cui anche USA e Regno Unito, che effettivamente sono già ad ottimo punto con la campagna di vaccinazione.

Want to help end the pandemic once and for all? Join me and let’s ask world leaders like Italy’s Prime Minister Mario Draghi to donate their extra COVID-19 vaccine doses to the people who need them most. @Palazzo_Chigi -can we count on you? #VaxLive

— Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021