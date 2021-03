Vaccino Covid-19, in Regno Unito un adulto su due ha già ricevuto almeno la prima dose

Nel Regno Unito un adulto su due ha già ricevuto almeno una delle due dosi del vaccino per il Covid-19. In un solo giorno il Paese ha vaccinato 844.285 persone.

22—Mar—2021 / 10:56 AM

Questo sabato nel Regno Unito sono state vaccinate 844.285 persone. Un numero ancora più impressionante di quello registrato nella giornata precedente, quando in tutto il Paese 711.175 persone hanno ricevuto la loro dose. «Equivale alla totalità della popolazione adulta di Liverpool, Southampton e Oxford messe assieme», ha spiegato Sir Simon Stevens, a capo dell’NHS, il sistema sanitario nazionale britannico.

Per il Regno Unito si tratta della migliore performance dall’inizio della campagna vaccinale. Inutile dire che è un record che si estende ben al di fuori dai confini nazionali. Stati Uniti a parte, non ci sono Paesi che abbiano dimostrato una simile potenza di fuoco – in termini di numeri assoluti – nella vaccinazione dei loro cittadini.

Così, la scorsa settimana per il Regno Unito si è chiusa con un importante traguardo: più di un adulto su due ha già ricevuto almeno la prima dose del vaccino, per un totale di 27,6 milioni di persone.

Grazie mille a tutte le persone coinvolte, per piacere fatevi avanti per prendere la vostra iniezione quando sarete invitati a farlo

ha detto il premier Boris Johnson celebrando il traguardo.

Entrando nei dettagli, delle vaccinazioni dello scorso sabato, 752.308 erano prime dosi mentre 91.977 erano seconde dosi. I cittadini britannici che hanno già ricevuto entrambe le dosi sono già 2.228.772.

