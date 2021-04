Fedez è stato (momentaneamente) bannato da Twitch

Twitch ha bannato il canale di Fedez e quello dello streamer Homyatol. Per il primo si è risolto tutto in 24 ore, per il secondo il calvario continua.

La carriera da ‘streamer’ su Twitch di Fedez ha avuto un breve arresto. Il marito Ferragnez si diletta, un po’ per hobby, un po’ per naturale estensione della sua carriera da influencer, come content creator da diversi mesi. Del resto non è un mistero che sia un amico dello youtuber Luis – con cui conduce il podcast Muschio Selvaggio – e di una pluralità di altri streamer come Homyatol —da cui è stato in qualche occasione ospite, assieme ad altri vip (lol) come Cecchi Paone.

La carriera da solista su Twitch era solo questione di tempo. Sta di fatto che, proprio nel momento del trionfo creato dall’enorme successo di LOL, Fedez si sia ritrovato, improvvisamente e senza grosse spiegazioni, con il canale bannato. Il ban risale allo scorso sabato e se forse è arrivato a sorpresa, Fedez deve essere rimasto meno stupito dalle modalità dello stesso. Del resto figurava trai principali firmatari dell’appello a Twitch lanciato in occasione del ‘No Strem Day’. All’epoca i content creator erano in sciopero per un ban inflitto al collega Sdrumox: ne avevamo parlato qua.

Nelle stesse ore è stato bannato anche il collega Homyatol. Insomma, un ecatombe. Fortuna vuole che la piattaforma di Amazon sia tornata sui suoi passi in grossomodo 24 ore. In questo momento il canale ‘Zedef’ è tornato online ed è liberamente consultabile. Homyatol non è stato così fortunato: nel suo caso pesa una ‘fedina penale’ (si fa per dire, ovviamente parliamo dei precedenti ban) a dir poco impressionante. Per lui è arrivata la fine dei giochi? Chissà, mal che vada può riciclarsi su YouTube Live come già fatto da Sdrumox, pure lui nel girone dei perma-bannati da Twitch.