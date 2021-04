LOL: Chi ride è fuori, Amazon annuncia la seconda stagione

Amazon Prime Video ha annunciato la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori. Per celebrare il successo del comedy show Amazon Original, i protagonisti della prima edizione Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna, con Mara Maionchi e Fedez, parteciperanno al LOL-Aftershow, un appuntamento da non perdere che sarà disponibile sul canale YouTube di Prime Video Italia, lunedì 26 aprile, dalle ore 12.

Per chi non avesse ancora visto LOL: Chi ride è fuori, la serie vede una sfida fra dieci comici professionisti che devono restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a far ridere i loro avversari.

Un esperimento comico senza precedenti che vede i partecipanti sfidarsi a colpi di battute con i loro diversi stili comici – stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro – cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari.

Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva, dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.

Il game show italiano del 2021 distribuito da Prime Video e condotto da Fedez con la partecipazione di Mara Maionchi, che fa molti dispetti divertenti al cantante, è basato sul format giapponese Documental, ideato dal comico Hitoshi Matsumoto. Le prime quattro puntate della prima stagione sono state pubblicate su Prime Video il 1º aprile 2021, mentre le restanti due sono state pubblicate la settimana seguente.

