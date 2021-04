In appena quattro mesi Elon Musk ha donato più di 150 milioni di dollari in beneficenza. È circa il doppio di quanto abbia donato nel resto della sua vita.

Da quando Elon Musk è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo – occupando la prima posizione della classifica in più occasioni – l’imprenditore ha iniziato ad investire nelle opere filantropiche più di quanto fosse abituato a fare in passato.

In appena quattro mesi, Elon Musk ha donato circa 150 milioni di dollari in beneficenza.

Si tratterebbe di oltre il doppio di quanto avrebbe donato in beneficenza nel resto della sua vita. La stima di Recode – è importante sottolinearlo – si basa esclusivamente sulle informazioni e dichiarazioni disponibili al pubblico. La cifra reale potrebbe essere più grande.

L’importo più cospicuo nella storia delle opere filantropiche di Musk ha per oggetto un premio destinato all’imprenditore o ente di ricerca che riuscirà ad ideare la tecnologia più efficace per catturare la CO2 rilasciata nell’atmosfera dall’attività umana.

20 milioni di dollari sono andati ad un insieme di organizzazioni non-profit, scuole pubbliche ed enti dedicati all’educazione dell’area di Rio Grande Valley, in Texas. Altri 10 milioni di dollari andranno interamente alla città di Brownsville, ne avevamo parlato qua.

Recentemente Elon Musk ha donato anche 5 milioni di dollari alla Khan Academy, che si occupa di fornire gratuitamente corsi e altro materiale didattico online. Sia per le donazioni in Texas, sia per la Khan Academy, le donazioni sono arrivate a sorpresa. Elon Musk ha agito di sua iniziativa senza che prima – come spesso succede negli USA e non solo- i beneficiari facessero una richiesta formale per ottenere un finanziamento.

Altri 5 milioni di dollari sono andati a beneficio di alcune ricerche sul Covid-19 promosse da degli istituti di Boston. Infine, un altro milione di dollari è andato ad un banco alimentare del Texas. Elon Musk ha anche donato dei soldi alla Barstool Sports, ad una competizione di SteamSpace e ad un progetto dell’UNICEF. La somma di queste tre donazioni non è stata rivelata pubblicamente.