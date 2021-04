Netflix e il crollo dei nuovi abbonati: cosa ne sarà della condivisione degli account?

Come abbiamo riportato solamente poche ore fa, per la prima volta dopo tanto tempo Netlix ha chiuso un trimestre piuttosto deludente. Il numero di nuovi abbonati sta crescendo ad un ritmo estremamente più basso di quanto sia Netflix che gli investitori si sarebbero aspettati.

La notizia potrebbe portare a decisioni estremamente drastiche. Netflix starebbe infatti rivalutando la sua attuale politica sulla condivisione degli account. I primi segnali di una certa insofferenza nei confronti della condivisione degli account risalgono al mese scorso, quando l’azienda aveva iniziato a testare un nuovo sistema per tagliare fuori gli scrocconi dagli account di altre persone.

Sul tema era tornato recentemente il CEO di Netflix Reed Hastings. Intervistato da IGN si era espresso così:

Testeremo diverse possibilità, deve essere una misura adeguata, che abbia senso per i consumatori e che possa essere compresa.

Sta di fatto che – così scrive neowin.net – proprio in queste ore il dirigente avrebbe spiegato di non sapere ancora che pesci pigliare con la condivisione degli account. «Non sappiamo ancora come approcciarci alla questione», avrebbe detto.

In passato i dirigenti di Netflix avevano spiegato che l’azienda era estremamente tollerante verso questa pratica. «Si tratta quasi di una forma di amore e fiducia». Ma questo ovviamente è vero per famigliari e persone in una relazione. Per i grupponi di amici – o addirittura di sconosciuti, possibilità data da sempre più siti e app – la storia è ovviamente ben diversa.