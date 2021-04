Apple Spring Loaded: la diretta alle 19 italiane, come e dove seguirla

Apple questa sera presenterà diversi nuovi prodotti. Tutti i rumor e le istruzioni per seguire l'evento Spring Loaded in diretta senza perdersi nemmeno un annuncio.

Ci siamo, questa sera Apple terrà il suo evento Spring Loaded. Come spesso succede, l’azienda non ha rivelato in anticipo il contenuto della presentazione. Ma poco importa, perché nelle scorse settimane – con un certo fermento – sono circolati diversi rumor su quelli che, verosimilmente, saranno i protagonisti della serata.

Sappiamo con una discreta certezza che questa sera Apple presenterà i suoi nuovi iPad Pro, incluso il modello da 12,9 pollici con il chiacchierato display Mini-LED. Dovrebbe, finalmente, anche essere l’occasione per vedere il nuovo iPad Mini, linea che non riceve un aggiornamento dal 2019 ed inizia a mostrare i suoi anni.

Si è parlato molto anche degli AirTag, ossia i dispositivi per ‘ritrovare’ in qualsiasi momento qualsiasi oggetto, grazie all’App Dov’è. Anche questi sono estremamente probabili, tant’è che sono addirittura emerse online le prime immagini di alcuni accessori – come le cover in silicone.

Altre novità potrebbero arrivare dal fronte software – con un assaggio delle prossime versione di iOS, iPadOS e MacOS -, e si parla anche di una nuova versione delle Apple AirPods e di una Apple Pencil 3.

Ovviamente di certo non c’è nulla e per sapere veramente cosa bolle in pentola non resta che aspettare l’evento di questa sera. Riporteremo nei dettagli su Lega Nerd tutte le novità presentate, inoltre l’evento sarà trasmesso in diretta sul player che trovate in apertura a questa news. Per seguirlo in diretta non dovete fare altro che tornare su questa pagina e mettere play alle 19:00 in punto di questa sera.