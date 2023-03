Binance, le criptovalute ora si acquistano in contanti nelle tabaccherie italiane

Binance e Mr.Pay hanno presentato un nuovo servizio dedicato agli utenti italiani. Sarà presto possibile acquistare criptovalute in contanti, attraverso il circuito di tabaccherie che aderiscono all’iniziativa. Insomma, acquistare BTC, ETH e Solana sarà tanto semplice quanto ricaricare una Postepay.

Chiaramente, il servizio è sottoposto a regole di KYC: know your customer, sarà necessario identificarsi con un documento in corso di validità al momento dell’acquisto.

La partnership tra Binance Italia e MrPay raggiunge già oltre 5.000 tabaccherie distribuite su tutto il territorio nazionale. “Grazie alla partnership con MrPay possiamo fare un passo in avanti e avvicinare le criptovalute all’esperienza fisica degli utenti, è una soluzione vantaggiosa per convertire il proprio denaro fiat in cripto e dando al tempo stesso la possibilità di fare un regalo originale con le nostre Binance Gift Card”, ha spietato Lorenzo Capone, Head of Marketing di Binance per l’Italia.

Il voucher ottenuto all’acquisto può essere utilizzato per caricare il proprio credito sull’exchange ufficiale di Binance, oppure può essere regalato ad un amico o un parente, come se fosse una gift card.