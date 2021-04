NCIS ed altre quattro serie di CBS vengono rinnovate

NCIS tornerà per la diciannovesima stagione, grazie al rinnovo di CBS, ma anche altre quattro serie TV della rete sono state rinnovate. Si tratta di Blue Bloods (che ritornerà per la stagione 12), S.W.A.T. (che arriverà alla stagione 5), Magnum P.I. (rinnovata per la stagione 4) e Bull (che è stata rinnovata per la stagione 6).

Questi rinnovi seguono quelli di The Equalizer (stagione 2), FBI (stagione 4) e FBI: Most Wanted (stagione 3),e delle commedie Bob Hearts Abishola (stagione 3), The Neighborhood (stagione 4) e Young Sheldon (stagioni 5-7).

Tra le serie CBS del palinsesto televisivo ci sono anche All Rise, B Positive, Clarice, NCIS: Los Angeles, SEAL Team, The Unicorn e United States of Al. Tra gli show cancellati negli ultimi tempi figura MacGyver.

NCIS è sicuramente uno dei prodotti di punta della CBS. In Italia la serie principale di NCIS è stata lanciata nel 2005, trasmessa per la prima volta sulla rete Rai 2. Mentre nel 2014 fu lanciato NCIS: New Orleans, CBS stava lanciando in precedenza NCIS: Red, uno spin-off che non è mai stato mandato in onda, che avrebbe dovuto avere come protagonisti John Corbett, Kim Raver, Scott Grimes, Edwin Hodge, e Gillian Alexy.

Nel frattempo, è in sviluppo anche NCIS: Hawaii.