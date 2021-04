MacGyver è stata cancellata dopo cinque stagioni da CBS

Il remake di MacGyver si concluderà con la quinta stagione. Il network americano CBS ha deciso infatti di porre fine alle nuove avventure del noto personaggio, che si concluderanno in America il prossimo 30 aprile, giorno in cui andrà in onda l’episodio conclusivo. Di seguito le parole di Kelly Kahl, Presidente della CBS Entertainment:

Tutti noi della CBS siamo estremamente grati all’incredibile lavoro e dedizione di Lucas e dell’intero cast, così come di Monica, degli sceneggiatori e dell’intera troupe. Il team di MacGyver ha viaggiato in lungo e in largo per salvare ripetutamente il mondo con poco più di gomma da masticare e una graffetta e ha reso questo spettacolo distintamente proprio. Siamo contenti di poter dare ai nostri devoti fan l’opportunità di poter dire addio ai loro personaggi preferiti nel modo premuroso che questa serie merita.

La nuova versione di MacGyver ha esordito nel 2016 con Lucas Till nei panni del protagonista, un agente di un’organizzazione segreta del governo degli Stati Uniti che grazie al suo straordinario talento riesce a risolvere situazioni molto intricate. Nel cast anche Tristin Mays, Justin Hires, Meredith Eaton, Levy Tran e Henry Ian Cusick.

Vi ricordiamo che la serie originale ha debuttato nel 1985 ed è andata in onda per sette stagioni, per un totale di 139 episodi. Protagonista era Richard Dean Anderson, al cui fianco c’erano Dana Elcar, Bruce McGill, Michael Des Barres, Elyssa Davalos e Teri Hatcher. Nel corso degli anni sono stati realizzati anche due film TV intitolati Il tesoro di Atlantide e Il giorno del giudizio.