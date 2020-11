MacGyver 5, Magnum P.I. 3 e Blue Bloods 11: le date d’uscita delle serie TV

Le serie TV MacGyver 5, Magnum P.I. 3 e Blue Bloods 11 arriveranno sulla rete americana CBS a dicembre.

MacGyver 5, Magnum P.I. 3 e Blue Bloods 11 sono tre serie TV di CBS che hanno appena trovato la loro data d’uscita. Tutti e tre i telefilm arriveranno sulla rete televisiva il 4 dicembre.

In MacGyver 5 Mac ed il suo team s’intrufolano in un prestigioso Hotel dove in realtà si nascondo dei criminali; Mentre in Magnum P.I. Magnum e Higgins vengono ingaggiati da alcuni clienti che vogliono ritrovare il loro fratello scomparso, ed i protagonisti dovranno avventurarsi su un’isola piena di segreti; infine in Blue Bloods Frank dovrà affrontare le conseguenze degli interventi brutali della polizia, in un intreccio che ricorda molto ciò che è accaduto fino a poco tempo fa negli USA.

La serie reboot su MacGyver ha esordito su CBS nel 2016, mentre il telefilm storico è andato in onda nel 1985. Mentre Magnum P.I. il reboot va in onda da settembre del 2018. La serie storica, invece, è stata creata da Donald P. Bellisario e Glen A. Larson, andando in onda dal 1980 al 1988. E Blue Bloods ha avuto la sua prima stagione trasmessa nel 2011.

MacGyver il reboot e Blue Bloods vengono trasmesse in Italia su Rai 2.