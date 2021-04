Locked Down: i primi 10 minuti del film disponibili su YouTube

Da domani, venerdì 16 aprile, sarà disponibile in esclusiva digitale Locked Down, film diretto da Doug Liman e con protagonisti Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor. In attesa di poter vedere la commedia sentimentale, Warner Bros. ha reso disponibili i primi 10 minuti di film sul proprio canale YouTube.

La storia segue le vicende di Linda (Anne Hathaway) e Paxton (Chiwetel Ejiofor) e della loro forzata convivenza a causa del lockdown proprio dopo aver deciso di lasciarsi.

Il film sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Proprio quando decidono di separarsi, Linda e Paxton si ritrovano nel bel mezzo della pandemia Covid-19, costretti a vivere insieme nella loro casa londinese, a causa del lockdown obbligatorio. Sorprendentemente, anche se non riescono ad andare d’accordo su nulla, i due trovano una tregua quando Paxton viene assunto dall’azienda di Linda per consegnare delle pietre preziose. In isolamento domestico a causa del lockdown in tutto il Paese, dovendo quindi affrontare emozioni e interazioni che avrebbero preferito evitare, vivendo le proprie vite fuori casa, le cose raggiungono un crescendo che culminerà in una rapina epocale da Harrods.

Locked Down è stato sceneggiato da Steven Knight ed è uno dei pochi film ad essere stato concepito, scritto, girato, finito e distribuito durante la pandemia.