Killers of the Flower Moon: altri quattro ingressi nel cast

Sono stati annunciati altri quattro nomi per il cast di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Scorsese.

Altri quattro nomi si sono aggiunti al cast di Killers of the flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese: stiamo parlando di Tatanka Means (I Know This Much Is True), Michael Abbott Jr. (The Death of Dick Long), Pat Healy (Bad Education) e Scott Sheperd (Il ponte delle spie).

Means interpreterà John Wren, Abbott sarà Frank Smith e Healy farà John Burger (si tratta di agenti federali che lavorano per il Tom White di Jesse Plemons). Shepherd farà, invece, Bryan Burkhart, il fratello di Leonardo DiCaprio, che interpreterà Ernest Burkhart.

Di recente si sono uniti al progetto anche William Belleau (The Twilight Saga: Eclipse), Louis Cancelmi (The Irishman), ed i cantautori vincitori di Grammy al loro esordio Jason Isbell e Sturgill Simpson. Nel cast del lungometraggio ci sono come protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, i due attori feticcio di Martin Scorsese.

Ecco cosa ha raccontato qualche tempo fa Scorsese sul film tratto da un romanzo best-seller: