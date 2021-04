Killers of the Flower Moon: quattro nuovi ingressi nel cast

Sono stati annunciati altri quattro nomi di attori che lavoreranno al film di Scorsese intitolato Killers of the Flower Moon.

Il nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, si arricchisce di quattro nuovi ingressi nel cast: stiamo parlando di William Belleau (The Twilight Saga: Eclipse), Louis Cancelmi (The Irishman), ed i cantautori vincitori di Grammy al loro esordio Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Bellea interpreterà Henry Roan, un rancher legato al personaggio di DiCaprio ed alla sua famiglia. Cancelmi sarà Kelsie Morrison, un traffichino locale. Isbell farà il suo debutto cinematografico in questo film, ed interpreterà Bill Smith, un avversario di Ernest Burkhart, mentre Sturgill Simpson farà il campione di rodeo e contrabbandiere Henry Grammer.

Nel cast del lungometraggio ci sono come protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, i due attori feticcio di Martin Scorsese.

Ecco cosa ha raccontato qualche tempo fa Scorsese sul film tratto da un romanzo best-seller: