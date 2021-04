Zack Snyder conferma che il titolo ufficiale del prequel di Army of the Dead sarà Army of Thieves. Ecco i dettagli del film di Netflix.

Durante una sessione di domande e risposte, tenutasi dopo l’uscita del nuovo trailer di Army of the Dead, Zack Snyder ha confermato che il titolo ufficiale del prequel sarà Army of Thieves. L’originale sarà disponibile su Netflix il 21 maggio 2021 e già stanno arrivando notizie importanti per il prequel del film, come il cast che la renderà una pellicola imperdibile:

Matthias Schweighöfer sarà Ludwig Dieter sia in Army of the Dead sia in Army of Thieves (tradotto in italiano il titolo sarebbe Esercito di Ladri) e pare certo che sia stato scelto anche per dirigere il prequel. Insieme a lui, nel cast troviamo Nathalie Emmanuel, Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martin e Jonathan Cohen.

Il progetto seguirà la storia dei personaggi dell’originale, in uscita su Netflix, prima della loro pericolosa rapina nel deserto del Nevada e si svolgerà durante i primi giorni dell’epidemia virale che porta all’apocalisse zombie.

Tra l’altro Netflix sta producendo anche una serie prequel animata di Army of the Dead, di cui per il momento non abbiamo molti dettagli. Intanto sappiamo che Army of Thieves si concentrerà molto sui retroscena riguardanti il personaggio Ludwig Dieter, o meglio su come quest’ultimo si sia “innamorato” delle cassaforti. Zack Snyder ha rivelato anche che la cassaforte presente in Army of the Dead è particolarmente significativa per il personaggio.

