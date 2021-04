I giorni dell’abbandono: Natalie Portman protagonista del film

HBO sta lavorando alla produzione di un film basato su I giorni dell’Abbandono di Elena Ferrante, di cui la protagonista sarà Natalie Portman. Si tratta di un lavoro che è in fase di pre-produzione, e che sarà scritto e diretto da Maggie Betts (Novitiate). A lavorare sul progetto saranno la Portman, assieme alla sua MountainA Films, Maven Screen Media, Len Amato’s Crash & Salvage e Fandango. Mentre la Ferrante farà da produttore esecutivo.

Il personaggio protagonista della storia de I giorni dell’abbandono si chiama Tess (e sarà interpretato proprio dalla Portman). Si tratta di una donna che abbandona i suoi sogni per portare avanti una tranquilla vita in famiglia, e che, ad un certo punto, verrà lasciata dal suo stesso marito. Si tratta di un viaggio nel profondo della psiche di una donna in crisi con sé stessa e con il mondo che ha intorno.

La produzione del progetto verrà portata avanti dalla stessa Betts, assieme a Natalie Portman Portman e Sophie Mas per MountainA, assieme a Celine Rattray e Trudie Styler per Maven Screen Media, e Len Amato per la Crash & Salvage. E poi ancora saranno coinvolti la Ferrante, Domenico Procacci per Fandango e Maria Zuckerman. HBO Films produrrà il progetto assieme a Medusa.