Al centro di un esperimento uno youtuber che è rimasto in piedi per giorni. Ecco cos'è successo.

Rimanere per giorni interi in piedi, senza mai sedersi su una superficie solida, rinunciando quindi a rilassarsi mentre si guarda la tv, a non affondare completamente in una bella sedia da ufficio e, addirittura, rinunciare ad andare in bagno. Questo è l’incredibile esperimento fatto da pigmie, famoso youtuber, che ha quindi dovuto affrontare enormi difficoltà anche con le più semplici attivi quotidiane, come guidare o lavorare,

In realtà, però, per quanto l’esperimento possa sembrare totalmente folle, c’è un motivo di fondo molto nobile. Infatti, lo youtuber ha voluto dimostrare che restare seduti per troppe ore al giorno aumenta il rischio di obesità e di tutti i problemi di salute ad essa correlati.

Il motivo dell’esperimento

Lo youtuber ha dichiarato che l’americano medio rimane seduto per circa 9,5 ore ogni giorno, nonostante è noto che la sedentarietà e quindi la mancanza di attività fisica siano condizioni che favoriscono l’obesità e tutti i problemi che ne derivano. Non solo, stare seduti per troppo tempo comporta notevoli problemi come dolore alla schiena, disfunzione spinale, errata postura di schiena, collo e spalle e problemi vascolari alle gambe.

Sono numerosi gli studi, tutti molto autorevoli, che hanno dimostrato come uno stile di vita sedentario porti ad una riduzione del volume del cervello e ad un forte aumento di morire presto. Così, per portare avanti l’esperimento, pigmie ha acquistato una scrivania studiata appositamente per rimanere in piedi, lavorando quindi in posizione verticale.

Lo youtuber ha affermato che così facendo sentiva che tutto si muoveva nella giusta direzione. Dopo 5 giorni, però, pigmie ha abbandonato l’esperimento in quanto i dolori alle articolazioni e la stanchezza sono diventati insostenibili. In conclusione ha notato che l’esperimento gli ha causato una fastidiosa cifosi. Però, ha anche avuto un miglioramento della sua condizioni fisica, soprattutto della colonna vertebrale, e si è sentito molto più produttivo lavorando in piedi.