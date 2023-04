Lo youtuber MKBHD ha presentato delle scarpe da collezione

Il noto youtuber e blogger Marques Brownlee ha presentato un paio di sneaker realizzato in collaborazione con l'azienda Atoms.

Il noto youtuber e blogger Marques Brownlee, conosciuto con il nome MKBHD e apprezzato recensore di smartphone e gadget tech, ha presentato un paio di sneaker realizzato in collaborazione con l’azienda Atoms. Ricordano molto le Air Force 1 e sono nere con alcuni elementi a contrasto in rosso: «i miei colori preferiti», ha spiegato lo youtuber.

MKBHD ha spiegato di essere un fan delle scarpe che siano comode da indossare e di aver privilegiato questa esigenza nella scelta dei materiali delle scarpe. Il lavoro di progettazione delle scarpe ha richiesto circa un paio di anni e il prodotto finale si chiama M251: 2 minuti e 51 secondi, come la durata del primissimo video caricato su YouTube dal content creator.

“La collaborazione tra Marques Brownlee e Atoms rappresenta l’unione di due menti innovative che condividono una passione per la creatività, la funzionalità e la qualità”, si legge nel comunicato di lancio. “Queste sneaker in edizione limitata hanno un design che unisce stile e comfort, offrendo un tributo al primo video che ha caricato su YouTube, permettendogli di iniziare il suo percorso come creator”.

Le scarpe sono realizzate in materiali “vegani” e MKBHD sostiene che le scarpe sono perfette per qualsiasi stagione. Le sneaker sono impreziosite dal logo di Atom e dalla firma di Marques Brownlee, che si trova all’interno della linguetta.