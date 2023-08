Twitter vuole fare le scarpe a LinkedIn: arrivano gli annunci di lavoro delle aziende

Twitter, oggi nota con il nome X, fa un ulteriore passo nella direzione di diventare la «Everything App» voluta da Elon Musk. Il social network vuole implementare una funzione che consentirà alle aziende di pubblicare annunci di lavoro. L’obiettivo è chiaro: rosicchiare quote di mercato a LinkedIn, il social per professionisti di proprietà di Microsoft, e diventare sempre di più un hub trasversale a 360 gradi.

L’azienda – riporta Bloomberg – ha già aggiornato le sue policy sulla privacy per poter raccogliere informazioni sull’istruzione e il curriculum degli utenti (le nuove linee guida ora menzionano anche la raccolta di dati biometrici per non precisati scopi di sicurezza).

Anche questo annuncio ci arriva direttamente da Elon Musk, che, rispondendo ad un utente, ha affermato di ricevere frequentemente “link ai contenuti di LinkedIn” ma di trovare l’esperienza d’uso del social rivale “estremamente cringe” (uno slang che può essere tradotto con “patetico”) e che per questo motivo si è sempre trattenuto dall’iscriversi alla piattaforma. “Ci assicureremo che la risposta di X a LinkedIn sia fenomenale”.

Nel frattempo, Twitter ha già creato un account ufficiale dedicato al nuovo servizio dedicato agli annunci di lavoro (@TwitterHirings), mentre alcune organizzazioni verificate hanno già ricevuto la possibilità di pubblicare annunci. Gli annunci compaiono in un riquadro ad hoc, subito sotto alla biografia delle pagine delle aziende.

Le aziende potranno importare il loro database di annunci di lavoro grazie allo standard ATS o XML. Attualmente, sembra che la nuova funzione sia destinata esclusivamente al mercato statunitense.

A maggio Twitter ha acquistato Laski, una startup che ha sviluppato una tecnologia in grado di abbinare il profilo di chi cerca lavoro con gli annunci più idonei al loro curriculum. Si tratta della prima acquisizione da parte di Twitter sotto la nuova gestione di Elon Musk.