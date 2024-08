Jimmy Donaldson, noto come MrBeast, la star di YouTube con un impero stimato di 700 milioni di dollari, ha recentemente affrontato le accuse di aver ripetutamente usato frasi razziste e omofobe in alcuni suoi vecchi video – da tempo non più indicizzati sulla piattaforma.

E’ solo la punta dell’iceberg. Recentemente la collaboratrice di lunga data Ava Tyson ha lasciato ogni ruolo nell’azienda di Mr.Beast dopo essere stata accusata di aver avuto contatti inappropriati con dei ragazzi minorenni.

L’ammissione delle colpe: “ero un adolescente ingenuo”

Un portavoce di MrBeast ha dichiarato all’Associated Press che Donaldson quando era ancora un adolescente ha utilizzato un linguaggio inappropriato “nel tentativo di risultare divertente”. Il portavoce ha aggiunto che nel frattempo Donaldson ha imparato ad essere consapevole sul peso delle parole.

MrBeast, con i suoi video ad altissimo budget che presentano sfide stravaganti e regali sontuosi, ha raggiunto 307 milioni di iscritti su YouTube. Video come “Ages 1 – 100 Decide Who Wins $250,000” e “I Built 100 Houses And Gave Them Away!” hanno accumulato oltre 100 milioni di visualizzazioni ciascuno. Donaldson ha raggiunto il picco della fama con un ambizioso video dove aveva ricreato nel minimo dettaglio le sfide della popolare serie Squid Game.

Nel 2017, Donaldson è stato ripreso per aver utilizzato insulti omofobi e razzisti durante una livestream, come evidenziato dalla collega youtuber Rosanna Pansino, recentemente apparsa in una delle sfide di MrBeast.

E’ anche stato accusato di aver commentato in modo inappropriato l’aspetto della rapper Bhad Bhabie, che all’epoca aveva solamente 14 anni. Le clip sono emerse in un momento di profonda difficoltà per lo youtuber. La sua amica e collaboratrice Ava Tyson è stata accusata di aver contattato diversi ragazzi minorenni. Tyson ha annunciato il suo ritiro da tutte le attività di MrBeast, che nel frattempo ha annunciato di aver assunto una società esterna per indagare sull’accaduto.

La scorsa settimana, un ex dipendente ha accusato MrBeast di truccare i concorsi nei suoi video, gestire lotterie illegali e ingannare i suoi fan. Donaldson non ha risposto pubblicamente a queste accuse, ma il suo collaboratore Chucky Appleby ha difeso l’integrità dei video, affermando che sarebbe stato impossibile nascondere un eventuale frode a tutti i partecipanti presenti sui set delle sfide.