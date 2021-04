Onlyfans ha un nuovo record: Bhad Bhabie raccoglie 1 milione in 6 ore

La rapper Bhad Bhabie ha rotto ogni record di OnlyFans, la popolare piattaforma in abbonamento dedicata ai contenuti per adulti. La ragazza ha aperto un account a pochi giorni dal suo diciottesimo compleanno, raccogliendo 1 milione di dollari in grossomodo 6 ore — come si evince dagli screen postati sul suo stesso account Instagram.

Bhad Bhabie è lo pseudonimo di Danielle Bregoli, ragazza che tre anni fa era diventata un meme e un’icona ‘trash’ dopo una comparsata – suo malgrado – nel popolare talskhow americano Dr. Phill Show. All’epoca aveva 15 anni ed era stata convocata nella trasmissione – un po’ alla C’è Posta per te – a sorpresa dalla madre. Nel corso della puntata si era distinta per un atteggiamento estremamente bellicoso, invitando la madre a vedersi fuori e a telecamere spente con un minaccioso – e involontariamente comico – “Cash Me Ousside / How Bow Dah“.

Da lì la nascita del suo seguito online e diverse comparsate anche sui canali youtube di influencer più celebri, come il famigerato Logan Paul.

Il precedente record di Onlyfans spettava a Bella Thorne, che aveva ottenuto una cifra simile – sempre oltre 1 milione di dollari – in 24 ore. Nel caso di Bhad Bhabie la stessa cifra è stata raccolta in solamente 6 ore. Un portavoce di OnlyFans ha confermato a Variety la veridicità del record.

A differenza di altre piattaforme di questo tipo – a prescindere dalla natura dei contenuti -, OnlyFans è relativamente generoso con i suoi creator, a cui spetta l’80% di quanto raccolto in abbonamenti e mance.