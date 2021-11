Squid Game ricreato alla perfezione da uno youtuber: niente uccisioni, ma un premio da 456.000$

Oltre 400 persone si sono sfidate in una ricostruzione (quasi) perfetta dei giochi di Squid Game. Niente morti, ma un montepremi di 456.000 dollari.

Squid Game ricreato alla perfezione. Ci sono tutte le prove – beh, quasi tutte -, oltre 400 concorrenti in competizione tra di loro e un montepremi sufficientemente alto da poter cambiare una vita. Ah sì, ovviamente i concorrenti non vengono uccisi veramente dopo essere stati eliminati.

L’iniziativa è stata organizzata dallo youtuber americano Mr.Beast, che già da prima dell’uscita della serie Netflix si era fatto conoscere per una serie video molto in linea con lo spirito di Squid Game.

Video dopo video, MrBeast ha messo in palio centinaia di migliaia di dollari sul suo canale. Fai canestro senza guardare? Vinci 10.000 dollari. Resisti un’intera notte senza togliere le mani da una Lamborghini? Te la porti a casa. E via così. Tutti video che hanno macinato milioni di visualizzazioni.

Ma il record Mr.Beast se lo è portato a casa proprio con la sua ricostruzione perfetta delle sfide di Squid Game: in 24 ore il video ha superato 40 milioni di visualizzazioni.

I concorrenti hanno dovuto rivivere le sfide viste nella serie: da “Un, due, tre… Stella” al tiro alla fune. Sì, MrBeast ha ricreato anche il ponte con le caselle pericolanti. Paradossalmente l’unica sfida che non è stata riproposta fedelmente è stata proprio Ojingeo , il gioco del calamaro.

Volete veramente giocare a Squid Game? Ecco, lo immaginavo, nessuno vuole giocare a Squid Game. Non siamo coreani

ha detto lo youtuber, prima di annunciare che i finalisti si sarebbero sfidati al gioco delle sedie musicali.

Il vincitore del torneo – sostiene lo youtuber e noi ci fidiamo – si è portato a casa 456.000 dollari.

Il video dura oltre 25 minuti e merita sicuramente una visione. Peraltro è interessante sottolineare come durante le varie sfide si siano ricreate alcune delle situazioni viste nella serie. Ad esempio nella sfida delle caselle pericolanti alcuni partecipanti hanno effettivamente ricattato gli altri giocatori tenendo il gioco in stallo finché qualcun altro non fosse passato davanti.