Samsung è il main sponsor dell’ultimo video di MrBeast: basterà per convincere i giovani a divorziare con Apple?

Samsung è uno dei main sponsor dell’ultimo video di MrBeast, il popolare youtuber campione di visualizzazioni. Nell’ultimo video, Jimmie Donaldson (questo il vero nome) e i suoi compari mettono alla prova alcune delle supercar più costose e lussuose di sempre. E tra una sgommata e l’altre ci mostrano anche i punti di forza del nuovo Samsung Galaxy Z Flip 5.

L’investimento pubblicitario del colosso sudcoreano è interessante. In Italia, dove il brand Samsung è molto forte e quello di MrBeast un pochino di meno, forse ce ne interessa il giusto, ma negli USA la situazione è già diversa. Ad inizio dell’anno, un rapporto di Piper Sandler ha rivelato che l’87% degli adolescenti statunitensi possiede un iPhone. Avete letto bene: 87%. Praticamente il monopolio dell’intero segmento di mercato.

Decidendo di acquistare uno spazio pubblicitario su uno o più dei video di MrBeast, Samsung spera di rubare preziose quote di mercato ad Apple.

E così, ecco che mentre MrBeast sta guidando una one-off alimentata ad idrogeno che costa quando un loft a City Life, uno dei suoi gregari tira fuori un Galaxy Z Flip 5 per dirci quanto sia comodo poterlo piegare in due per riporlo in tasca. Per tutto il resto del video, all’interno delle sportive di volta in volta guidate da Donaldson si può scorgere un Samsung S23 Ultra, montato a mo’ di dashcam. Basterà per convincere i giovanissimi fan di MrBeast a divorziare con Apple per dare una chance ai top di gamma coreani?