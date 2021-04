Hello Kitty: il trailer della seconda stagione della serie animata

Il 14 aprile gli appassionati di Hello Kitty troveranno su You Tube i primi episodi della seconda stagione della serie sul personaggio della Sanrio, ecco il trailer.

Il canale YouTube di Hello Kitty ha pubblicato il trailer della seconda stagione della serie animata dedicata al personaggio. Il debutto su YouTube dei nuovi episodi di Hello Kitty and Friends Supercute Adventures sarà il 14 aprile.

Qui sotto potete vedere il trailer della seconda stagione di Hello Kitty.

In questa nuova serie di episodi appariranno due nuovi personaggi del marchio Sanrio: stiamo parlando di Cinnamoroll e Chococat.

Nel frattempo è in lavorazione anche un lungometraggio dedicato proprio a Hello Kitty.

Saranno Jennifer Coyle e Leo Matsuda a dirigere il film di Hello Kitty, che arriverà prossimamente e sarà un mix di live action ed animazione. Jennifer Coyle e Leo Matsuda sono i registi del film su Hello Kitty. Ad annunciare i nomi dei registi che avrebbero diretto il progetto è stato Richard Brener, Chief Creative Officer di New Line Cinema.

Queste le sue parole riguardanti il progetto: