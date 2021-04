The Woman in the Window: il trailer del film con Amy Adams

Netflix ha diffuso il trailer di The Woman in the Window, il film thriller con protagonista Amy Adams che arriverà a maggio sulla piattaforma.

Netflix ha da poco pubblicato il trailer di The Woman in the Window, nuovo film con Amy Adams, che debutterà sulla piattaforma streaming il 14 maggio. Il lungometraggio doveva uscire nelle sale cinematografiche e, invece, arriverà direttamente su Netflix.

Qui sotto potete vedere il trailer di The Woman in the Window.

Protagonista del lungometraggio è la dottoressa Anna Fox, interpretata proprio da Amy Adams, che è una psicologa agorafobica che, dopo essere diventata amica con una sua vicina di casa del suo quartiere di New York, vedrà la sua vita rivoltarsi completamente dopo la scomparsa della donna. A quel punto Anna Fox inizierà a sospettare che si è trattato di un caso di omicidio.

Il cast del film è veramente importante, considerando che in The Woman in the Window sono coinvolti Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh, Julianne Moore, Jeanine Serralles, Mariah Bozeman, Liza Colon-Zayas, e Tracy Letts.

Il film è diretto da Joe Wright (Atonement, Hanna), ed è tratto da un romanzo scritto da A.J. Finn. Il lungometraggio doveva uscire per i 20th Century Studios il 15 maggio, ma arriverà direttamente sulla piattaforma streaming Netflix.