Twitter in trattativa per acquistare Clubhouse, sul piatto già 4 miliardi di dollari

Twitter avrebbe offerto 4 miliardi di dollari per acquistare Clubhouse, nel frattempo le trattative avrebbero raggiunto una fase di stallo.

08—Apr—2021 / 11:09 AM

Perché costruire una copia quando puoi acquistare l’originale? Twitter ora vuole acquisire Clubhouse, a dare la notizia è il media outlet Bloomberg. Il social di Jack Dorsey avrebbe offerto 4 miliardi di dollari, che per inciso è la stessa cifra che Zuckerberg offrì ai fondatori di Snapchat (ricevendo una porta in faccia).

Sempre stando a Bloomberg, la trattativa avrebbe raggiunto una fase di stallo. Non è nemmeno chiaro quale sia stata la prima delle due aziende a farsi avanti.

Twitter ha già costruito la sua versione di Clubhouse, si chiama Twitter Spaces. Contestualmente, sempre più social concorrenti sono alle calcagna della startup: Facebook punta a copiare Clubhouse con una funzione molto simile e LinkedIn farà altrettanto.

Nel frattempo, Clubhouse avrebbe già iniziato un percorso per smarcarsi da una possibile acquisizione. L’azienda, scrive The Verge, ha annunciato di voler raccogliere 4 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti. Fatalità parliamo della stessa cifra che, stando al report di Bloomberg, le sarebbe stata offerta da Twitter.

Clubhouse sta anche lavorando ad una strategia per rendersi più attrattiva rispetto ai content creator. Il social ha annunciato il programma Creators First e ha abilitato la possibilità di inviare del denaro agli altri utenti: