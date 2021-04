Linkedin vuole copiare Clubhouse: il social di Microsoft lavora alle chat vocali

Pressoché ogni social mainstream sta cercando si spolpare Clubhouse prima che possa diventare un fenomeno di rilievo mondiale. Perfino LinkedIn lavora alle sue chat vocali. Non è una notizia da poco, dato che probabilmente stiamo parlando della piattaforma più in target rispetto al pubblico attuale e potenziale di Clubhouse.

Vale la pena di ricordare che il primo ad aver aperto le danze è stato Twitter, con la sua nuova feature Spaces. Poi è stato il turno di Telegram con le sue chat vocali senza limiti sui grandi canali. Facebook ci sta lavorando ma non ha ancora presentato un prodotto; infine perfino Spotify starebbe lavorando a qualcosa di simile.

Insomma, per un social appena nato e limitato esclusivamente agli utenti iOS non è esattamente un orizzonte incoraggiante. Certo, l’originale tipicamente ha un vantaggio sulla concorrenza, ma qui il problema è che la stragrande maggioranza del pubblico o ignora completamente l’esistenza di CH – troppo giovane, ancora troppo di nicchia – o ne è tagliato fuori perché non ha un iPhone.

Tornando a LinkedIn, il social di Microsoft ha confermato di essere a lavoro su una sua versione delle chat vocali:

Stiamo svolgendo alcuni early test per creare un’esperienza audio unica e connessa all’identità professionale dei nostri utenti. Stiamo anche lavorando a come poter portare questa feature all’interno di altri prodotti di LinkedIn, come i gruppi e gli eventi in streaming.

ha spiegato l’azienda con un comunicato indirizzato a TechCrunch.