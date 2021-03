Telegram come Discord e Clubhouse: arrivano le chat vocali senza limiti

Telegram porta le conversazioni vocali sui canali, non ci sono limiti al numero di ascoltatori e funzionano in modo molto simile a Clubhouse.

Telegram introduce le chat vocali, a metà strada tra Discord e Clubhouse. La prima comparsa di questa feature risale allo scorso dicembre, ma la novità è che a partire da oggi le chat vocali debuttano anche sui canali. Senza alcun limite al numero massimo di partecipanti.

Chat vocali registrabili: l’update introduce anche la possibilità di registrare le chat audio.

Per avviare una chat vocale, apri il profilo di qualsiasi gruppo o canale di cui sei amministratore, tocca (⋮) o (⋯) e seleziona Avvia chat vocale.

Chat registrate

Mentre alcune conversazioni sono destinate ad essere temporanee, altre meritano di essere conservate e tramandate. Gli amministratori ora possono registrare l’audio delle chat vocali per salvare le conversazioni e pubblicarle per i follower che hanno perso l’evento dal vivo.

si legge sul blog ufficiale di Telegram, che paragona la nuova feature alle radio pubbliche di una volta.

In modo simile a Clubhouse, i partecipanti potranno intervenire per alzata di mano, mentre gli argomenti – per tag – della conversazione vengono mostrati in chiaro, in modo da permettere agli utenti di capire a cosa si stanno collegando. Gli amministratori potranno creare link diversi per gli ascoltatori e per gli speaker. A seconda del link usato, si acquisiscono privilegi diversi all’interno della trasmissione.

Per proteggere la privacy di eventuali relatori famosi, è possibile partecipare alle conversazioni Telegram usando il proprio canale pubblico, in modo da non dover divulgare il nickname dell’account personale.

Telegram ha reso piuttosto evidente di avere grandi aspettative per la nuova feature. Chissà, forse l’app – sfruttando l’assenza di una versione per Android – potrebbe veramente riuscire a rubare il giochino a Clubhouse prima che quest’ultima possa affermarsi sul grande pubblico. La base utenti delle due app non è davvero paragonabile e vede Telegram in gran vantaggio.