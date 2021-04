Lavazza A Modo Mio Voicy, la prima macchina da caffè con Alexa

07—Apr—2021 / 11:39 AM

Sì, finalmente Alexa può farti anche il caffé. Lavazza ha presentato la sua nuova macchina da caffe Lavazza A Modo Mio Voicy, la prima ad avere integrato l’assistente vocale di Amazon.

Curiosamente, l’integrazione non si limita esclusivamente alla possibilità di controllare un’ampia gamma di funzioni legate al caffè con la voce – ci arriviamo subito -, ma permette di usare la macchinetta come un normale dispositivo Alexa. Quindi sì, si può dare il comando per riprodurre la musica, leggere le notizie o ascoltare un podcast.

Ovviamente il vantaggio più grande è quello di poter automatizzare la somministrazione dei caffè, inserendo la funzione in una routine – ad esempio quella del buongiorno -, oppure regolando lunghezza e temperatura della bevanda.

Attraverso le app di Alexa o Piacere Lavazza si potrà monitorare in qualsiasi momento il proprio inventario di capsule A Modo Mio, oltre che ordinarne di nuove quando la scorta sta per finire.

Per la cronaca, fino ad oggi ordinando ad Alexa di fare un caffé la risposta di default è sempre stata:

Mi piacerebbe, ma sono un’intelligenza artificiale. Non una macchina da caffè.

Evidentemente, anche questo è destinato a cambiare.

Il prezzo non è dei più economici: la Lavazza A Modo Mio Voicy è disponibile su Amazon ad un prezzo di partenza di 249€, la trovate qua:

Compralo su Amazon.it