La startup australiana che produce bicchierini per il caffè completamente edibili

Una startup australiana, che ha nel 2021 ha raccolto circa 100mila euro da una campagna crowdfunding, vuole realizzare tazzine per caffè – del tipo che è comune trovare nelle caffetterie degli hotel e nei distributori automatici – completamente edibili e biodegradabili su larga scala. I fondatori, Aniyo Rahebi e Catherine Hutchins, hanno spiegato di aver avuto l’idea durante una pausa pranzo a Melbourne, dopo aver visto un cestino stracolmo di bicchierini usa e getta. “Era un problema e volevamo lavorare ad una soluzione”, hanno spiegato. La soluzione è arrivata qualche mese dopo: realizzare tazzine che possono essere mangiate, senza che questo ne comprometta ovviamente il loro scopo principale: contenere una bevanda calda per molte ore.

Dopo diversi esperimenti in cucina, la startup Good-Edi ha quindi individuato una possibile soluzione, realizzando i primi prototipi di un bicchierino per caffè completamente edibile, biodegradabile e ovviamente senza componenti in plastica, poliestere o carta.

Nel 2021 l’azienda ha lanciato il primo crowd-funding, raccogliendo poco meno di 100mila euro. Oggi il suo team produce circa 500 tazzine al giorno per alcuni clienti australiani, tra cui caffetterie, rosticcerie e sale concerti. Quest’anno Good-Edi punta a crescere, scalando le operazioni e raggiungendo un numero superiore di clienti. “Ogni anno nel mondo vengono gettate circa 250 miliardi di tazzine per il caffé usa e getta, ma solo l’1% di queste viene riciclato”, si legge in una relazione dell’ONU. Solamente in Australia, circa 2,7 milioni di bicchierini ogni anno finiscono in discarica.

I bicchierini edibili non perdono la loro consistenza ideale per oltre 40 minuti dopo che è stata versata la bevanda. Riescono a trattenere i liquidi senza perdite per circa 8 ore.

I fondatori dell’azienda hanno spiegato che sono stati necessari oltre 250 tentativi prima di arrivare ad una soluzione adatta all’obiettivo. I bicchierini edibili della Good-Edi sono prodotti amalgamando farina di segale, crusca di grano, crusca d’avena, zucchero, sale, olio di cocco e acqua. Chi le ha provate le descrive come piuttosto buone, anche perché tendono ad impregnarsi con il sapore del caffè o delle altre bevande calde consumate. L’azienda spiega che un bicchierino si mantiene ‘croccante’, dunque non perde la sua consistenza ideale, per circa 40 minuti dopo che è stata versata la bevanda; persa la consistenza, ci vogliono comunque 8 ore prima che il bicchierino perda la capacità di trattenere il liquido. Bisogna, quindi, fare un po’ attenzione e cercare di non lasciare tazzine in giro non consumate.