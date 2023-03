Le piantagioni di caffè, in America Centrale, rappresentano una minaccia per le specie aviarie

La sostituzione dei terreni forestali con le piantagioni di caffè sta avendo un impatto negativo sulla dieta degli uccelli che vivono nelle foreste dell’America centrale. Questo è ciò che emerge da uno studio condotto dai ricercatori dell’Università dello Utah, che hanno utilizzato una registrazione della dieta degli uccelli conservata nelle loro piume e il tracciamento radio dei loro movimenti per studiare l’impatto del cambiamento dell’habitat sulla loro alimentazione. Gli uccelli che vivono nelle foreste sono particolarmente dipendenti dagli invertebrati, che costituiscono una parte importante della loro dieta. Tuttavia, il disturbo dell’ecosistema, causato dalla sostituzione delle foreste con le piantagioni di caffè, sta influenzando significativamente le opzioni alimentari degli uccelli, riducendo la quantità di invertebrati presenti e costringendoli a cambiare la loro dieta e il loro habitat per poter sopravvivere.

Secondo Çağan H. Şekercioğlu, autore principale dello studio e professore di ecologia e ornitologia presso la Scuola di Scienze Biologiche dell’Università dello Utah, “Il crescente impatto ecologico dell’uomo sul pianeta, in particolare attraverso la perdita e il degrado degli habitat e i cambiamenti climatici, ha spesso un impatto negativo anche sulla dieta degli uccelli. Questi cambiamenti negativi, tra cui la diminuzione di risorse alimentari fondamentali come insetti e altri invertebrati, possono portare a una riduzione della sopravvivenza, soprattutto dei giovani in rapida crescita, portando spesso a un declino della popolazione e alla perdita di questi uccelli denutriti“.

Il territorio intorno alla Stazione biologica di Las Cruces, in Costa Rica, è passato da un’area completamente boschiva a un 50% di piantagioni di caffè, un 20% di pascoli per il bestiame e un 10% di altri ambienti umani: solo il 20% del territorio è ancora boschivo. Le aree agricole sono inondate di pesticidi, fertilizzanti e fungicidi, che hanno un impatto drastico sulle comunità di invertebrati di cui si nutrono gli uccelli locali. Le quattro specie di uccelli su cui i ricercatori si sono concentrati nello studio – usignolo dal becco arancione, tanager dalla gola d’argento, tordo dalla gola bianca e pigliamosche dal ventre ocra – si trovano sia nelle foreste che in aperta campagna, dove si nutrono sia di frutta che di invertebrati.

Tutte e quattro le specie si trovano sia nelle foreste che in aperta campagna, dove si nutrono sia di frutta che di invertebrati. Ma gli invertebrati (compresi gli insetti) sono una parte importante della loro dieta, poiché forniscono nutrienti chiave, tra cui proteine e azoto.

Un diario alimentare isotopico

Per saperne di più sulla dieta degli uccelli, i ricercatori hanno analizzato gli isotopi nelle loro piume. Siamo ciò che mangiamo e le firme chimiche degli alimenti che consumiamo, sotto forma di rapporti isotopici, sono incorporate nei nostri tessuti. Gli isotopi sono versioni diverse dello stesso elemento che differiscono solo per la quantità di neutroni nel loro nucleo – una differenza infinitesimale di massa tra un atomo di carbonio con, ad esempio, sei neutroni e un atomo di carbonio con sette. Ma i processi biologici e fisici possono preferire gli isotopi leggeri o pesanti, modificando il rapporto risultante in modo misurabile e in grado di fornire informazioni preziose. Negli esseri umani, ad esempio, una traccia della nostra dieta è conservata negli isotopi dei nostri capelli. In uno studio precedente, il coautore Thure Cerling, illustre professore del Dipartimento di Geologia e Geofisica dell’Università, e i suoi colleghi, hanno analizzato i capelli tagliati dai barbieri e dai saloni della Salt Lake Valley e hanno scoperto i rapporti relativi tra carne alimentata a mais e proteine vegetali nella dieta dei residenti locali. In Costa Rica, i ricercatori speravano di fare lo stesso, ma con gli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto nelle piume degli uccelli.

Hanno raccolto 170 piume delle quattro specie di uccelli per analizzarne la dieta e hanno seguito gli spostamenti di 49 uccelli utilizzando il radiotracking per vedere dove trascorrevano il loro tempo. I risultati dei dati isotopici hanno suggerito che tre delle quattro specie studiate mangiavano una quantità di invertebrati significativamente inferiore nelle piantagioni di caffè rispetto alle foreste. Per le tanagers dalla gola d’argento e i tordi dalla gola bianca, i dati hanno suggerito che mangiavano il doppio della biomassa invertebrata nelle foreste rispetto alle piantagioni di caffè.

Conseguenze dello spostamento dell’habitat

Le piantagioni di caffè sono state piantate decenni fa e i ricercatori non hanno dati per sapere come si comportavano gli uccelli quando la foresta era intatta. Ma da ciò che sappiamo sul comportamento degli uccelli oggi, possiamo dedurre cosa significano i risultati per lo stile di vita degli uccelli. Per consumare una quantità sufficiente di invertebrati, ha detto Şekercioğlu, gli uccelli hanno bisogno di foraggiarsi frequentemente nei piccoli frammenti di foresta di circa 7-12 acri e negli stretti corridoi di foresta lungo i fiumi, larghi solo 30-60 metri. Per gli uccelli della Costa Rica, e per quelli di altre regioni tropicali simili, le riserve forestali possono quindi fornire risorse critiche per gli uccelli che hanno spostato il loro habitat nella foresta rimanente e che attraversano le piantagioni di caffè per raggiungere altri frammenti di foresta. “Lo spostamento dell’alimentazione di questi uccelli in altri luoghi può dar luogo a nuove interazioni ecologiche che possono avere a loro volta conseguenze negative”, ha dichiarato Şekercioğlu. “Ad esempio, un aumento della competizione con gli uccelli in questi nuovi luoghi o un eccesso di predazione su una specie preda che prima non veniva consumata così tanto”.