Yahoo Answers chiude per sempre, dopo 16 anni di onorata carriera. Il sito è nato nel 2005, diventando un luogo per ottenere risposta ai quesiti più disparati in un tempo dove i motori di ricerca non erano né sofisticati, né esaustivi come lo sono ora.

Ma non solo, Yahoo Answers ci ha strappato più di qualche risata nel corso degli anni: ben prima del moderno concetto di meme, alcune domande degli utenti dal sapore paradossale – a volte autentiche, altre create ad hoc per trollare – spesso sono circolate online, sui forum e Facebook, generando dei veri e propri tormentoni.

Abbiamo aperto Yahoo Answers 16 anni fa per aiutare le persone a connettersi con gli altri e condividere informazioni da tutto il globo. Con milioni di utenti, abbiamo costruito il posto migliore per chiedere e rispondere alle domande su ogni argomento possibile, creando una comunità mondiale di condivisione del sapere. Sebbene sia un traguardo che ci rende estremamente orgogliosi, il motivo per cui vi scriviamo è per avvisarvi che abbiamo deciso di chiudere Yahoo Anserws a partire dal 4 maggio

si legge nel comunicato pubblicato da Yahoo.

A partire dal 20 aprile non sarà più possibile fare nuove domande su Yahoo Answers, poi il prossimo 4 maggio l’azienda staccherà la spina una volta per tutte. Gli utenti che sono interessati avranno fino al 30 giugno per richiedere l’archivio con i loro dati, poi diventeranno inaccessibili.

Negli anni Yahoo Answers è diventato gradualmente meno utile e rilevante, soprattutto perché – nel frattempo – ricevere risposta ad una domanda sul web è diventato molto più semplice ed istantaneo; così come lo è diventato discutere sui temi più disparati con altri utenti su piattaforme più frequentate e prolifiche, come Reddit.