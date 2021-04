Elon Musk: “SpaceX porterà, letteralmente, un Dogecoin sulla Luna”

Il Dogecoin è una criptovaluta nata per scherzo. Fin da subito i creatori hanno preso le distanze dalle iper-speculazioni del settore, spiegando di voler creare un semplice meme utile per imparare i fondamenti delle criptovalute. Come è andata a finire? Che i Dogecoin da anni sono oggetto di intense campagne di speculazione coordinate su social come TikTok e Reddit e che nel 2021 il suo valore è aumentato vertiginosamente.

Il motto degli speculatori (a partire da quelli di WallSteetBets)? Dogecoin to the Moon, ossia Dogecoin sulla Luna, verso valori ancora più alti e impressionanti, fino all’agognata parità con il dollaro.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

Uno dei più grandi estimatori della valuta è Elon Musk, che con i suoi meme ha contribuito di molto alla sua popolarità. Si dà il caso che Musk sia anche il fondatore e CEO di SpaceX.

SpaceX porterà letteralmente un Dogecoin su letteralmente la Luna

ha detto in un tweet che forse non va preso troppo sul serio. Del resto l’ha pubblicato proprio ieri, 1 d’aprile. Il fatto è che con Musk non è mai chiaro quale sia il confine tra meme e realtà. SpaceX ha già portato la prima Tesla Roadster nello Spazio, portare un hdd su un cratere della Luna a questo punto sarebbe davvero un gioco da ragazzi. Si fa per dire.

