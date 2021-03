WallStreetBets, gli utenti hanno donato più di 350.000$ per salvare dei gorilla

La community di WallStreetBets ha donato 350mila dollari per salvare i gorilla del Dian Fossey Gorilla Fund. "Hanno fatto la differenza".

WallStreetBets, la community di Reddit che guidato la campagna speculativa sul titolo GameStop, è tornata alla ribalta: gli utenti del subreddit hanno donato più di 350.000$ a beneficio del Dian Fossey Gorilla Fund, uno dei più importanti enti per la conservazione dei gorilla.

Complessivamente, gli utenti di WSB hanno adottato virtualmente 3.500 gorilla a rischio nell’arco di appena sei giorni. Giusto per darvi un contesto, in media l’ente riceve 20 donazioni a settimana. Parliamo di una cifra che permetterà al Dian Fossey Gorilla Fund di fare la differenza, ottenendo più risorse per proteggere gli animali.

Il perché di questa opera di bene non deve sorprendere. Internet ama i gorilla, basti pensare ad Harambe, animale ucciso nello zoo di Cincinnati dopo che un bambino era caduto nella sua gabbia e diventato un meme universale di fama mondiale. E non solo: ‘Apes together strong‘ era diventato un motto/insidejoke all’interno della community durante il periodo della lotta di WSB contro i fondi speculativi.

Hanno davvero fatto la differenza, WSB ha dato prova di cosa può succedere quando le persone decidono di cooperare assieme. Quando salviamo i gorilla e le foreste, stiamo salvando il mondo.

ha detto il Presidente dell’ente alla BBC.