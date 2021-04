Echo Show 10: il nuovo schermo rotante è il primo passo verso un’Alexa più umana

Il nuovo Echo Show 10 ha uno schermo rotante, la feature è stata una sorpresa per il pubblico e, come scrive oggi la rivista Protocol, per gli ingegneri di Amazon si è trattato di un primo tentativo per rendere Alexa più umana e coinvolgente.

Di base la nuova feature ha una funzione principale, che è quella di far sì che lo schermo segua in tempo reale lo sguardo dell’utente. Gli ingegneri di Amazon hanno spiegato che l’idea è nata da un lavoro di ingegneria a ritroso: si prendono i feedback degli utenti, si analizzano le loro esigenze non ancora soddisfatte e quindi si tenta di individuare una tecnologia che possa essere d’aiuto. Ad esempio gli ingegneri hanno pensato al caso di una persona che sta preparando una ricetta guardando un video da uno schermo. Per farlo bisogna muoversi continuamente trai fornelli e uno schermo statico non è l’ideale.

Di fatto la nuova feature permette anche al device di trasformarsi in un sistema di videosorveglianza per controllare la casa quando si è fuori.

Ma la possibilità di avere un’Alexa che non si limita a comunicare con la sua voce meccanica apre le porte a molte altre opportunità. L’assistente vocale ora è dotato di una forma di comunicazione basata sulla fisicità. Dire “Arrivederci Alexa”, “o grazie mille per l’aiuto Alexa” provoca dei movimenti dello schermo in grado di restituire qualcosa di simile ad una emotività. Il device saluta energeticamente l’utente, oppure lo premia con un piccolo balletto improvvisato.

Non è una novità fine a sé stessa, vi basti pensare che l’azienda sta lavorando ad una versione del suo assistente in grado di muoversi per la casa. Forse non sarà propriamente un droide protocollare, ma pian piano ci stiamo arrivando. Per gli ingegneri di Amazon lavorare a questa novità ha rappresentato un primissimo piano in questa direzione.

Amazon ci lavorava da due anni. L’idea di un device in grado di fare dei movimenti è rimasta in esplorazione per diverso tempo: “ci abbiamo girato attorno finché non abbiamo trovato una soluzione di cui ci siamo innamorati”.

La base semovente attualmente viene sfruttata anche da diverse skill sviluppate da aziende terze parti. Amazon ha fin da subito anticipato le caratteristiche del nuovo Echo Show 10 ad alcuni partner selezionati. Sono già disponibili diversi giochi interattivi che sfruttano le nuove capacità di Alexa.

La nostra filosofia ci impone di piazzare scommesse su aree completamente nuove ogni volta in cui abbiamo il sospetto che i clienti ne ricaveranno un’utilità. Non è sempre detto che sia così, ma l’unico modo per scoprirlo è provarci

ha spiegato Nedim Fresko, VP incaricato di seguire i prodotti Alexa di Amazon.

